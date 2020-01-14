14 Янв. 2020 2020-01-14T08:50:15+03:00

В Орловской области планируют увеличить посевные площади в 2020 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для этого выделят субсидии почти на 322 миллиона рублей

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В понедельник, 13 января, в правительстве Орловской области обсудили планы сельского хозяйства на 2020 год. Главной темой совещания стало увеличение посевных площадей и поддержка фермерских хозяйств.

Как сообщил Сергей Борзенков, руководитель Департамента сельского хозяйства, в наступившем году поля, предназначенные для выращивания зерновых, бобовых, крупяных и других планируется увеличить на 54,4 тыс. га.

- В 2020 году общая посевная площадь составит 1,3 млн гектар. Причем под новый урожай уже посеяно 451,4 тыс. га озимых зерновых культур, что больше прошлого года на 3,3 тыс. га, - пояснил Сергей Борзенков.

Сейчас идет работа по заключению договоров на поставку семян, минеральных удобрений и подготовки сельскохозяйственной техники.

Для увеличения объема производства запланировано приобрести 142 трактора, 110 зерноуборочных и 4 кормоуборочных комбайнов. Также руководитель департамента отметил, что предприятиям будет выделены субсидии на сумму почти 322 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU