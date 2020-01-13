Насколько похолодало в домах орловцев из-за раскрытой теплотрассы проверят следователи

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:28:58+03:00

После сообщений о снижении температуры в квартирах на Московском шоссе ведомстве организовало проверку

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В Орле следком проверит, насколько похолодало в домах орловцев из-за раскрытых труб теплотрассы. Ведомство организовало доследственную проверку после рассказа журналистов о проблеме жителей Московского шоссе.

Как сообщала "Комсомолка" своим читателям, орловцы пожаловались на холод в жилище представителям ОНФ. Жители Московского шоссе обратились к общественникам еще в конце декабря. Люди жаловались, что на протяжении многих лет теплоизоляция на теплотрассах находится в неудовлетворительном состоянии. И как только столбики термометра опускаются на улице, опускаются они и в квартирах.

- В ходе рейда общественники убедились в том, что в негодность пришли и верхний, и нижний слои теплоизоляции. Трубы на теплотрассе оказались практически полностью открытыми, -рассказали "Комсомолке" в пресс-службе отделения ОНФ в Орловской области.

Активисты попросили администрацию города обратить внимание на проблему. Подключились и правоохранители.

- Проводится доследственная проверка. Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы жилищно-коммунального хозяйства. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU