Орловец пробрался в чужой двор, уселся в чужую машину и не хотел уходить
В Орле мужчина подшофе пробрался в чужой двор, уселся в машину владельца, заблокировал двери и не хотел уходить. Выдворять незваного гостя пришлось росгвардейцам.
Инцидент произошел в частном секторе в Заводском районе города. Орловец пробрался на территорию коттеджа одного из жителей. Затем он влез в автомобиль владельца, включил магнитолу, сигнализацию, заблокировал двери и покидать чужую территорию не собирался. Хозяин попытался сам выставить пьяного гостя, но сделать это ему не удалось. Тогда мужчина нажал "тревожную кнопку".
- Прибывшие вскоре росгвардейцы задержали данного гражданина, передав сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, ранее 49-летний орловец неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»