2020-01-13T16:04:12+03:00
Происшествия

Орловец пробрался в чужой двор, уселся в чужую машину и не хотел уходить

Выдворять незваного гостя с частной территории пришлось росгвардейцам
Ольга СУПОНЕВА
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С неожиданным гостем хозяин коттеджа не справился без подмогиС неожиданным гостем хозяин коттеджа не справился без подмогиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле мужчина подшофе пробрался в чужой двор, уселся в машину владельца, заблокировал двери и не хотел уходить. Выдворять незваного гостя пришлось росгвардейцам.

Инцидент произошел в частном секторе в Заводском районе города. Орловец пробрался на территорию коттеджа одного из жителей. Затем он влез в автомобиль владельца, включил магнитолу, сигнализацию, заблокировал двери и покидать чужую территорию не собирался. Хозяин попытался сам выставить пьяного гостя, но сделать это ему не удалось. Тогда мужчина нажал "тревожную кнопку".

- Прибывшие вскоре росгвардейцы задержали данного гражданина, передав сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, ранее 49-летний орловец неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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