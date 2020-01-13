Маленьких орловцев ждет новая премьера в Бэби-театре
В грядущее воскресенье маленьких орловцев ждет новая премьера в Бэби-театре. Спектакль "Верные друзья или приключения снеговичков" покажут 19 января.
Напомним, первый бэби-театр на базе Орловского театра кукол появился в городе еще в ноябре прошлого года. Благодаря этому стать зрителями смогли даже годовалые малыши.
В театре для маленьких карапузов специально устроили уютное домашнее пространство, где они могут смотреть спектакли прямо сидя на полу, на теплых подушках в окружении участников постановки. Поиграть со своими зрителями актеры тоже будут рады.
Спешите подарить своему малышу праздник! Билеты уже в продаже в кассе театра!
КОГДА? ГДЕ?
19 января, 10:00
ул.Советская, 29
Справки по телефону: (4862) 55-48-03
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ИСТОЧНИК KP.RU