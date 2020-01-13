2020-01-13T15:21:29+03:00
Звезды

Маленьких орловцев ждет новая премьера в Бэби-театре

Спектакль о настоящей дружбе и приключениях покажут 19 января
Наталья Меркулова
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Маленьких орловцев ждет новая премьера в Бэби-театреМаленьких орловцев ждет новая премьера в Бэби-театреФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущее воскресенье маленьких орловцев ждет новая премьера в Бэби-театре. Спектакль "Верные друзья или приключения снеговичков" покажут 19 января.

Напомним, первый бэби-театр на базе Орловского театра кукол появился в городе еще в ноябре прошлого года. Благодаря этому стать зрителями смогли даже годовалые малыши.

В театре для маленьких карапузов специально устроили уютное домашнее пространство, где они могут смотреть спектакли прямо сидя на полу, на теплых подушках в окружении участников постановки. Поиграть со своими зрителями актеры тоже будут рады.

Спешите подарить своему малышу праздник! Билеты уже в продаже в кассе театра!

КОГДА? ГДЕ?

19 января, 10:00

ул.Советская, 29

Справки по телефону: (4862) 55-48-03

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ИСТОЧНИК KP.RU

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