2020-01-13T14:51:19+03:00
Общество

Орловчанка добилась переселения из аварийной квартиры через суд

Обещанных квадратных метров ей пришлось ждать три года
Наталья Меркулова
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Орловчанка добилась переселения из аварийной квартиры через судОрловчанка добилась переселения из аварийной квартиры через судФото: Архив "КП"
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Жительнице дома №2 на улице Чапаева в Орле пришлось ждать заветных квадратных метров целых три года. Муниципальную квартиру, которую она много лет снимала по договору социального найма, признали аварийной еще в апреле 2017-го, однако решать проблему пришлось в судебном порядке.

Согласно постановлению городской администрации, до 31 декабря 2018 года орловчанку и ее семью должны были переселить в другое жилье в замен аварийного. Не дождавшись этого, женщина подала на администрацию в суд.

- Поскольку занимаемое малоимущей семьей жилое помещение представляет опасность для жизни и здоровья, суд пришел к выводу о необходимости выделить ей иного жилого помещения взамен непригодного, - пояснили «КП» в пресс-службе Советского районного суда Орла.

На администрацию была возложена обязанность предоставить семье жилье вне очереди по договору социального найма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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