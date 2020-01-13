2020-01-13T14:33:06+03:00
Общество

На реализацию нацпроектов на Орловщине потратили больше 3 миллиардов рублей

Большую часть суммы вложили в мероприятия в рамках национального проекта "Демография"
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В 2019 году на реализацию национальных проектов в Орловской области потратили больше 3 миллиардов рублей. Большая часть суммы пошла на мероприятия в рамках проекта "Демография".

В общей сложности в прошлом году на реализацию нацпроектов в регионе было запланировано более 4, 4 млрд рублей, из них 3,6 млрд - федеральные средства. Помимо демографии, деньги вкладывались в развитие проектов "Образование", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Культура", "Цифровая экономика", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Деньги, которые не были потрачены, перешли на 2020 год и их вложат в строительство детского сада в 6-м микрорайоне и ремонт Красного моста, сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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