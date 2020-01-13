Орловцы пожаловались на холод в квартирах из-за раскрытых труб теплотрассы

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:24:01+03:00

Трубы раскрыты, из-за чего в квартирах не жарко. Фото: ОНФ в Орловской области

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В Орле активисты реготделения ОНФ обратили внимание на нарушенную изоляцию теплотрассы на Московском шоссе. Активисты отмечают, что жильцам близлежащих домов приходится мерзнуть из-за раскрытых труб, ведь температура в их квартирах ниже нормы.

Жители Московского шоссе обратились к общественникам еще в конце декабря. Люди жаловались, что на протяжении многих лет теплоизоляция на теплотрассах находится в неудовлетворительном состоянии. И как только столбики термометра опускаются на улице, опускаются они и в квартирах.

По словам жильцов, изоляция теплотрассы уже давно в такой состоянии. Фото: ОНФ в Орловской области

- В ходе рейда общественники убедились в том, что в негодность пришли и верхний, и нижний слои теплоизоляции. Трубы на теплотрассе оказались практически полностью открытыми, -рассказали "Комсомолке" в пресс-службе отделения ОНФ в Орловской области.

Общественные активисты уже направили обращение в администрацию города с призывом обратить внимание на проблему. Кстати, в облцентре она не первая: осенью минувшего года была восстановлена теплоизоляция труб на Полесской улице. Тогда жильцы тоже мерзли, однако чиновники среагировали на сигнал общественников оперативно.

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ИСТОЧНИК KP.RU