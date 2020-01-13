Улицы Орла от снега сегодня убирает 36 машин
Улицы Орла от снега сегодня, 13 января, убирает 36 машин. В ручном режиме с последствиями снежных выходных борются больше 100 человек.
Как сообщили в "Спецавтобазе", на дорогах трудятся 16 КДМ, 8 тракторов с щетками, 8 самосвалов, еще две плужно-щеточные машины и два погрузчика.
- В ночь с 12 на 13 января от снега город убирали 15 КДМ, девять самосвалов, четыре трактора с щеткой, три автогрейдера, три плужно-щеточные машины, два снегопогрузчика и два фронтальных погрузчика — всего 38 единиц техники, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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