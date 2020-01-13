13 Янв. 2020 2020-01-13T10:20:12+03:00

Две легковушки полностью сгорели в Орловской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

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Рано утром в воскресенье, 12 января, селе Пол-Успенье Краснозоренского района произошел пожар, который уничтожил сразу несколько автомобилей - «Лада Веста Кросс» и «Рено Дастер».

- Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 05.39. В результате пожара автомобили выгорели по всей площади. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер нанесенного владельцам ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU