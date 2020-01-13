В Орле таксист протаранил полицейский автомобиль

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:04:05+03:00

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В Орле водитель такси протаранил на своем авто служебную машину ГИБДД. К счастью, в ДТП обошлось без жертв.

Авария произошла накануне вечером, 12 января, на Карачевском шоссе. Время было начало восьмого вечера, когда 49-летний мужчина на отечественном авто "Лада Ларгус" стал поворачивать налево на Мостовую улицу, по зеленому сигналу светофора, однако дорогу встречной машине не уступил. В итоге "Лада Ларгус" и полицейская "Лада Приора" столкнулись.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель транспортного средства «Лада Ларгус», допустивший нарушение, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.13. КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестков», - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU