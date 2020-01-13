Под Орлом пенсионер, переходивший ночью дорогу, попал под машину
Сегодня ночью в поселке Стрелецкий Орловского района произошло ДТП, после которого пожилому пешеходу понадобилась помощь.
Около двух часов ночь 66-летний мужчина переходил проезжую часть дороги на улице Санаторная. В это же время по поселку ехал водитель «Рено Логан». Избежать наезда на пешехода ему не удалось.
- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в отделение хирургии, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU