В Орловской области главврача оштрафовали из-за нарушения в сфере закупок
В Корсаковском районе Орловской области главного врача местной больницы оштрафовали из-за нарушения в сфере закупок. Несоблюдение законодательства выявила районная прокуратура.
Как рассказали в надзорном ведомстве, состоялась проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. Выяснилось, что сведения об исполнении контракта для размещения в единой информационной системе были направлены с нарушениями, а точнее не вовремя.
- В отношении главного врача учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 руб, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU