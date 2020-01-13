В Орловской области главврача оштрафовали из-за нарушения в сфере закупок

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:41:06+03:00

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В Корсаковском районе Орловской области главного врача местной больницы оштрафовали из-за нарушения в сфере закупок. Несоблюдение законодательства выявила районная прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, состоялась проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. Выяснилось, что сведения об исполнении контракта для размещения в единой информационной системе были направлены с нарушениями, а точнее не вовремя.

- В отношении главного врача учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 руб, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU