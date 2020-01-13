В Орле пропал 32-летний мужчина, которому нужна медицинская помощь

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:39:53+03:00

Уже неделю родные не могут с ним связаться

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В Орловской области без вести пропал 32-летний мужчина, нуждающейся в медицинской помощи. Уже почти неделю родные не могут найти Дмитрия Олеговича Авдеева.

5 января он вышел из дома в Орловском районе (Знаменка) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Среди особых примет молодого мужчины – рост 175 см, темные волосы, карие глаза. У Дмитрия под правым глазом шрам, частично отсутствуют зубы, хромает.

На момент исчезновения был одет в темно-синею куртку, светлую толстовку с капюшоном, спортивное трико, тельняшку в темно-синею полоску и черные кроссовки.

Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по телефону 02 или 102 (с сотового) или в Дежурную часть поискового отряда «Поиск пропавших детей-Орел» - 8 (4862) 22-23-01.

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ИСТОЧНИК KP.RU