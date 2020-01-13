В Орловской области полицейские помогли брату найти пропавшую сестру
В Орловской области полицейские помогли мужчине отыскать его сестру. Женщина ушла из гостей, однако домой не вернулась и не выходила на связь.
Все произошло на днях в Верховском районе области. Местный житель обратился в полицию, рассказал, что домой не пришла его 44-летняя сестра, которая накануне гостила у родни. Полицейские и волонтеры поискового отряда взялись за розыск. Прочесывали окрестности, лесной массив. Дело осложнялось тем, что мобильник пропавшей был отключен. Сдвинуться удалось, когда женщина включила телефон и смогла сообщить примерное место, в котором она находится.
- Точных координат женщина сообщить не смогла. Вместе с родными женщины сотрудники ОМВД России по Верховскому району направились в указанный район, куда вызвали и медиков. Им удалось обнаружить пропавшую в заброшенном здании, расположенном в соседнем населенном пункте – селе Галичье, - рассказали о подробностях поиска "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. А вот объяснить, почему она не выходила на связь с родственниками, она так и не смогла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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