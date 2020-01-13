2020-01-13T09:17:33+03:00
Общество

"Свет Рождественской звезды" зажжется для маленькой орловчанки 15 января

В этом году благотворительная акция поможет собрать средства для слабовидящей Нади Коротенко
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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На этой неделе, 15 января, в Орле состоится ежегодная благотворительная акция "Свет Рождественской звезды". В этом году она поможет собрать средства для маленькой слабовидящей Нади Коротенко, у которой серьезные диагнозы.

Надежда, несмотря на проблемы со здоровьем, девочка активная, принимала участие в инклюзивных фестивалях, играла в спектакле. Деньги, которые удастся собрать во время акции, будут направлены на покупку электронной пишущей машинки для печати на Брайле. Она нужна девочке для учебы.

- Зрители концерта 15 января смогут не только помочь девочке, но и стать участниками удивительного театрализованного концерта. На сцене выступят талантливые дети, молодежь города Орла, лауреаты конкурсов и фестивалей, воспитанники школ-искусств, музыкальных школ, а также детских домов творчества, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Помочь Надежде Коротенко может каждый: денежные средства можно отправить на счет Ольги Евгеньевны Коротенко.

Банк получателя: Орловское отделение №8595 ПАО «Сбербанк»

Номер карты получателя: 6762 8047 9001 752470

Номер счета: 4081 7810 0470 0002 9628

ИСТОЧНИК KP.RU

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