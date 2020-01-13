Соловей Разбойник приехал на свадьбу в Орел на лимузине
В воскресенье, 12 января, в Орле подошел к концу новогодний проект «Сказки на Девяти Дубах», символом которого стал былинный герой с местной пропиской Соловей Разбойник.
Напомним, по преданиям известный всем с детства персонаж жил на территории современного Хотынецкого района. Организаторы праздника решили не упускать такую возможность и познакомить орловцев со знаменитостью поближе и развеять миф о том, что злой. Помочь исправиться Соловью Разбойнику должны были сами жители города.
Невестой Соловья Разбойника стала Марья Маревна. Но добиться ее сердца оказалось не просто!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
И вот в финале праздника главный герой преобразился и даже решил остепениться, нашел себе в Орле невесту и приехал к ней на лимузине (ранее он потряс горожан эффектным появлением на тракторе).
Жениху пришлось пройти несколько испытанийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
По русской традиции новоиспеченному жениху пришлось пройти несколько испытаний, чтобы повести Марью Маревну под венец. Поселится молодая пара в Городском парке, а в их честь на главной площади устроили настоящее представление.
Свадьбу отпраздновали с огоньком!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Праздник завершился, однако возможно орловцы вновь увидятся с исправившимся семьянином Соловьем Разбойником уже в следующем году.
Поселится молодая пара в Городском паркеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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