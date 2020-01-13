Соловей Разбойник приехал на свадьбу в Орел на лимузине

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:58:14+03:00

Соловей Разбойник приехал в Орел на свадьбу на лимузине Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В воскресенье, 12 января, в Орле подошел к концу новогодний проект «Сказки на Девяти Дубах», символом которого стал былинный герой с местной пропиской Соловей Разбойник.

Напомним, по преданиям известный всем с детства персонаж жил на территории современного Хотынецкого района. Организаторы праздника решили не упускать такую возможность и познакомить орловцев со знаменитостью поближе и развеять миф о том, что злой. Помочь исправиться Соловью Разбойнику должны были сами жители города.

Невестой Соловья Разбойника стала Марья Маревна. Но добиться ее сердца оказалось не просто!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И вот в финале праздника главный герой преобразился и даже решил остепениться, нашел себе в Орле невесту и приехал к ней на лимузине (ранее он потряс горожан эффектным появлением на тракторе).

Жениху пришлось пройти несколько испытанийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По русской традиции новоиспеченному жениху пришлось пройти несколько испытаний, чтобы повести Марью Маревну под венец. Поселится молодая пара в Городском парке, а в их честь на главной площади устроили настоящее представление.

Свадьбу отпраздновали с огоньком!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Праздник завершился, однако возможно орловцы вновь увидятся с исправившимся семьянином Соловьем Разбойником уже в следующем году.

Поселится молодая пара в Городском паркеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU