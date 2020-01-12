2020-01-12T10:09:10+03:00
Общество

На новой рабочей неделе в Орле опять потеплеет

Синоптики прогнозируют мокрый снег и столбики термометра выше нуля
Наталья Меркулова
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На новой рабочей неделе в Орле опять потеплеетНа новой рабочей неделе в Орле опять потеплеетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам Росгидрометцентра, новая рабочая неделя в Орле опять вновь не порадует настоящими зимними морозами. Столбики термометра вновь окажутся выше нуля.

В понедельник, 13 января, днем воздух прогреется до +1 градуса тепла, ночью температура опустится до минус одного. Ожидается небольшой кратковременный снег и западный ветер со скоростью около 6 м/с. Атмосферное давление в этот день 745 мм рт.ст.

Во вторник погодная ситуация существенно не изменится. Дневная температура зафиксируется на отметке +1°С, а ночная на -3°С. Ветер стихнет и будет дуть с силой 2 м/с. Атмосферное давление - 747 мм рт.ст.

15 января температура днем будет около нуля, облачно, возможен снег. Однако ветер вновь усилится до 5 м/с. Атмосферное давление - 750 мм рт.ст.

В четверг, 16 января, и в пятницу столбики термометра поднимутся до +1 - +2°С тепла. Осадков в эти дни не ожидается, однако атмосферное давление будет расти и к выходным достигнет 753 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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