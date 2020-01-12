2020-01-12T09:46:42+03:00
Общество

Новогодняя атмосфера на площади Ленина в Орле может сохраниться до 20 января

Глава региона решил узнать мнение горожан
Наталья Меркулова
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Новогодняя атмосфера на площади Ленина в Орле может сохраниться до 20 январяНовогодняя атмосфера на площади Ленина в Орле может сохраниться до 20 январяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 12 января, в Орле подходит к финалу новогодний проект «Сказки на Девяти дубах». В этом году весь праздник был подчинен единой концепции, а жители и гости города не переставали обсуждать его главный символ.

Радостно восприняли орловцы новогоднее украшение областного центра. Особенно центральной площади Ленина, где в этом году разместились не только арт-объекты, но и детская карусель, каток и многочисленные кафешки.

Начать уборку новогодних объектов запланировано на 14 января. Однако глава региона Андрей Клычков решил узнать мнение орловцев.

- Многие обращались ко мне с просьбами продлить работу новогодних объектов на площади. В этой связи хочу обратиться к вам и узнать ваше мнение – стоит ли продлевать работу центральной площади до 20 января? – написал губернатор на своей странице в соцсетях.

Кроме того, Андрей Клычков пояснил, каток будет работать до марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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