12 Янв. 2020 2020-01-12T09:46:42+03:00

Новогодняя атмосфера на площади Ленина в Орле может сохраниться до 20 января Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 января, в Орле подходит к финалу новогодний проект «Сказки на Девяти дубах». В этом году весь праздник был подчинен единой концепции, а жители и гости города не переставали обсуждать его главный символ.

Радостно восприняли орловцы новогоднее украшение областного центра. Особенно центральной площади Ленина, где в этом году разместились не только арт-объекты, но и детская карусель, каток и многочисленные кафешки.

Начать уборку новогодних объектов запланировано на 14 января. Однако глава региона Андрей Клычков решил узнать мнение орловцев.

- Многие обращались ко мне с просьбами продлить работу новогодних объектов на площади. В этой связи хочу обратиться к вам и узнать ваше мнение – стоит ли продлевать работу центральной площади до 20 января? – написал губернатор на своей странице в соцсетях.

Кроме того, Андрей Клычков пояснил, каток будет работать до марта.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU