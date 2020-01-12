Новогодняя атмосфера на площади Ленина в Орле может сохраниться до 20 января
Сегодня, 12 января, в Орле подходит к финалу новогодний проект «Сказки на Девяти дубах». В этом году весь праздник был подчинен единой концепции, а жители и гости города не переставали обсуждать его главный символ.
Радостно восприняли орловцы новогоднее украшение областного центра. Особенно центральной площади Ленина, где в этом году разместились не только арт-объекты, но и детская карусель, каток и многочисленные кафешки.
Начать уборку новогодних объектов запланировано на 14 января. Однако глава региона Андрей Клычков решил узнать мнение орловцев.
- Многие обращались ко мне с просьбами продлить работу новогодних объектов на площади. В этой связи хочу обратиться к вам и узнать ваше мнение – стоит ли продлевать работу центральной площади до 20 января? – написал губернатор на своей странице в соцсетях.
Кроме того, Андрей Клычков пояснил, каток будет работать до марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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