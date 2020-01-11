Праздничные посиделки закончились для орловца кражей гаджета

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:20:24+03:00

После застолья мужчина не смог найти телефон, а вместе с ним и друга

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Праздничные посиделки закончились для орловца кражей дорогого гаджета. После застолья житель Троснянского района так и не смог найти свой мобильный телефон, а вместе с ним и одного из друзей.

Как выяснилось, пока компания распивала горячительные напитки, гость заприметил на столе смартфон. 31-летний мужчина не растерялся, спрятал его в карман и уехал.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили местонахождение причастного в краже. Сейчас воришка уже задержан.

- Потерпевший оценил сумму нанесенного ему ущерба в 8 тысяч рублей. На данный момент идут поиски похищенного телефона, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU