2020-01-11T10:51:03+03:00
Общество

Орловцев приглашают на свадьбу Соловья-Разбойника

Торжественная церемония и финал праздника запланированы на 12 января
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцев приглашают на свадьбу Соловья-РазбойникаОрловцев приглашают на свадьбу Соловья-РазбойникаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Завтра, 12 января, орловцев ждет финал новогоднего проекта «Сказки на Девяти дубах». Соловей-Разбойник, главный символ праздника в областном центре, уже готовится к ответственному событию – свадьбе.

Напомним, с былинным озорником и его друзьями Задирой, Грязнулей, Соней и Хвастуном жители и гости города познакомились еще 21 декабря. Компания эффектно появилась на главной площади, приехав на тракторе. С тех пор ни одно новогоднее событие без нее не обходилось.

По задумке авторов праздничного проекта, с помощью орловцев Соловей-Разбойник должен был исправиться и извинились за свои выходки. Теперь самое время остепениться и стать семьянином!

Как пройдет свадьба и кто станет избранницей Соловья-Разбойника можно будет узнать в 17.00 на площади Ленина.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Семейные фотохроники»: орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе
Праздничные посиделки закончились для орловца кражей гаджета
Орловцев приглашают на свадьбу Соловья-Разбойника
В Орле обсудили проблему помощи паллиативным больным
В Орле подвели итоги первого этапа конкурса по развитию Парка Победы и Дворянки
В Орловской области пожилой водитель на иномарке опрокинулся в кювет
В Орле полицейские проверили правильно ли родители перевозят детей в авто
В Орле споет Елена Ваенга
В Орле силовики накрыли канал поставки наркотиков из Центральной Азии
В Орле откроется выставка, посвященная Ивану Бунину
Орловцев наградят за участие в проекте «Сказки на Девяти дубах»
Под Орлом откроют музей русской гармоники
В Орле пройдет встреча с актером фильма «Холодные берега»
Осужденные орловской колонии перевоплотились в героев сказки
Орловчанка, набросившаяся с кулаками на полицейских, заплатит штраф
Жители Орла поучаствуют в приготовлении гигантской шаурмы
На расчистку Орла от снега вышла 41 уборочная машина