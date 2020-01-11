Орловцев приглашают на свадьбу Соловья-Разбойника

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:51:03+03:00

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Завтра, 12 января, орловцев ждет финал новогоднего проекта «Сказки на Девяти дубах». Соловей-Разбойник, главный символ праздника в областном центре, уже готовится к ответственному событию – свадьбе.

Напомним, с былинным озорником и его друзьями Задирой, Грязнулей, Соней и Хвастуном жители и гости города познакомились еще 21 декабря. Компания эффектно появилась на главной площади, приехав на тракторе. С тех пор ни одно новогоднее событие без нее не обходилось.

По задумке авторов праздничного проекта, с помощью орловцев Соловей-Разбойник должен был исправиться и извинились за свои выходки. Теперь самое время остепениться и стать семьянином!

Как пройдет свадьба и кто станет избранницей Соловья-Разбойника можно будет узнать в 17.00 на площади Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU