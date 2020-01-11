2020-01-11T10:06:48+03:00
Общество

В Орле обсудили проблему помощи паллиативным больным

На базе Медицинского колледжа может открыться специальное направление подготовки
Наталья Меркулова
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В Орле обсудили проблему помощи паллиативным больнымВ Орле обсудили проблему помощи паллиативным больнымФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 10 января, в Орле прошло заседание Общественного Совета при Департаменте здравоохранения региона. Одной из главных тем встречи стала проблема помощи паллиативным больным.

Напомним, еще несколько лет назад один из первых проектов поддержки людей с неизлечимыми заболеваниями разработала некоммерческая организация «Региональный фонд социальной поддержки населения». Тогда благодаря Президентскому гранту была создана выездная служба паллиативной помощи, в которую вошли не только медики, но и психологи.

В 2018 году на базе Плещеевской больницы было открыто отделение на 15 коек, затем его расширили до 30 коек. Однако этого мало, чтобы поддержать каждого человека, столкнувшегося с тяжелым недугом.

- Безусловно, в таком виде помощи больным есть потребность. Необходимо проработать вопрос об увеличении коечного фонда для оказания паллиативной помощи населению региона, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Кроме того, для работы с паллиативными больными требуются специально подготовленные кадры. Для этого в Медицинском колледже планируют открыть специальное направление обучения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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