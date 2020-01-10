В Орле полицейские проверили правильно ли родители перевозят детей в авто

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:11:59+03:00

Среди горожан есть те, кто правила безопасности не соблюдает - им придется заплатить штраф

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В Орле сотрудники Госавтоинспекции устроили проверку автолюбителям, перевозящих детей. Полицейские останавливали автомобили для проверки, чтобы проверить: соблюдают ли орловцы правила безопасности.

За время рейда стражи дорожного правопорядка остановили больше 80 машин.

- Большинство водителей перевозили юных участников дорожного движения с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Также полицейские выявили граждан, не соблюдающих правила дорожной безопасности. Было установлено, что одним из самых распространенных нарушений является то, что ребенок находится в детском кресле, однако ремнями безопасности не пристегнут, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

За такое нарушение водителю грозит штраф в три тысячи рублей. Отметим, что за 2019 год на территории Орла случилось 28 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров авто. 18 детей получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU