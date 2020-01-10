В Орле полицейские проверили правильно ли родители перевозят детей в авто
В Орле сотрудники Госавтоинспекции устроили проверку автолюбителям, перевозящих детей. Полицейские останавливали автомобили для проверки, чтобы проверить: соблюдают ли орловцы правила безопасности.
За время рейда стражи дорожного правопорядка остановили больше 80 машин.
- Большинство водителей перевозили юных участников дорожного движения с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Также полицейские выявили граждан, не соблюдающих правила дорожной безопасности. Было установлено, что одним из самых распространенных нарушений является то, что ребенок находится в детском кресле, однако ремнями безопасности не пристегнут, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
За такое нарушение водителю грозит штраф в три тысячи рублей. Отметим, что за 2019 год на территории Орла случилось 28 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров авто. 18 детей получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU