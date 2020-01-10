В Орле споет Елена Ваенга

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:02:07+03:00

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На будущей неделе в Орле выступит Елена Ваенга. Певица исполнит для орловского зрителя полюбившиеся ему песни из своего репертуара.

Концерт состоится уже в грядущий вторник.

- Елена Ваенга в представлении не нуждается. Она не любит громких эпитетов, называет себя скромно – музыкант. Ее песни откровенны и эмоциональны. На протяжении многих лет Елена остается любимой певицей миллионов людей в России и за ее пределами только благодаря неподдельной любви к искусству в сочетании с талантом и невероятным трудолюбием. Ее козырь – это простота и искренность! - поделились организаторы.

Билеты можно приобрести в кассах "ОрелКонцерта" и онлайн здесь.

Телефон для справок: 78-00-78.

КОГДА? ГДЕ?

14 января, 19.00

Кромское ш-се, 4 (ГриннЦентр)

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU