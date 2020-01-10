В Орле силовики накрыли канал поставки наркотиков из Центральной Азии

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:08:28+03:00

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В Орле силовики пресекли работу канала поставки наркотиков из Центральной Азии. Героиновых дилеров поймали с поличным.

Двоих активных участников группировки задержали сотрудники УФСБ при подготовке к сбыту запрещенных веществ. Они собирались "толкнуть" на территории России более ста граммов наркотика героиновой группы. Работали дилеры через закладки, пряча запакованный наркотик в так называемые тайники, откуда их должны были забрать покупатели. Однако дело до конца довести не удалось.

- Выявлен и пресечен канал поставки из стран Центрально-Азиатского региона на территорию Российской Федерации наркотических средств героиновой группы. Следственным отделением УФСБ России по Орловской области в отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления ФСБ России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU