В Орле откроется выставка, посвященная Ивану Бунину
Орловцев приглашают на торжественное открытие выставки, посвященной Ивану Бунину. Это событие станет одним из главных в юбилейном году писателя.
На выставке «Все родное, орловское… Бунин в изобразительном искусстве» будут представлены картины известных орловских художников, членов региональная организация «Союз художников России». Здесь будут представлены и пейзажи, места, связанные с жизнью писателя и героев его произведений в Орле, а также портреты и иллюстрации.
Выставка будет работать с 15 января по 5 февраля с 10 до 17 часов. Справки по телефону: 76-15-74 или 76-27-37.
КОГДА? ГДЕ?
15 января, в 15.00
Выставочный зал музея Тургенева
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ИСТОЧНИК KP.RU