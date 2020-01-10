В Орле откроется выставка, посвященная Ивану Бунину

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:57:37+03:00

Событие станет одним из главных в юбилейном году писателя

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Орловцев приглашают на торжественное открытие выставки, посвященной Ивану Бунину. Это событие станет одним из главных в юбилейном году писателя.

На выставке «Все родное, орловское… Бунин в изобразительном искусстве» будут представлены картины известных орловских художников, членов региональная организация «Союз художников России». Здесь будут представлены и пейзажи, места, связанные с жизнью писателя и героев его произведений в Орле, а также портреты и иллюстрации.

Выставка будет работать с 15 января по 5 февраля с 10 до 17 часов. Справки по телефону: 76-15-74 или 76-27-37.

КОГДА? ГДЕ?

15 января, в 15.00

Выставочный зал музея Тургенева

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ИСТОЧНИК KP.RU