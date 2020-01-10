10 Янв. 2020 2020-01-10T14:35:25+03:00

Орловцев наградят за участие в проекте «Сказки на Девяти дубах» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Завтра, 11 января, с 15:00 в Орле на площади Ленина под большим дубом начнется сбор «Паспортов путешественника» по новогоднему проекту «Сказки на Девяти Дубах». Те, у кого оказались более 30 фирменным штампов, станут участниками розыгрыша призов от Дедушки Мороза.

- Для розыгрыша сдается отрывная часть «документа», на которой указан номер, - пояснили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Сама же праздничная лотерея пройдет в воскресенье, 12 января в 17.00. Напомним, необходимую печать можно было получить, участвую в мероприятиях и делая покупки в торговых павильонах проекта.

Также в этот день подведут итоги конкурса селфи с Соловьем-Разбойником. Лучшие фото, размещенные в соцсетях с официальным хештэгом #9Дубов, тоже получат подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU