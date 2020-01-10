Под Орлом откроют музей русской гармоники

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:06:39+03:00

Экспонаты для него подарил заслуженный артист России Геннадий Калмыков

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В среду, 15 января, в поселке Стрелецкий (Орловский район) состоится торжественное открытие музея русской гармоники. Событие приурочат к 45-летию районной Детской школы искусств и Году народного творчества.

Экспонаты для нового музея подарил заслуженный артист России и руководитель Орловского центра русской гармоники Геннадий Калмыков. Всего на выставке можно будет увидеть 43 разновидности русских гармоней, баянов и аккордеонов.

В церемонии открытия музея и праздничной программе примут участие заслуженный деятель искусств России, композитор Евгений Дербенко, лауреаты Международных и Всероссийских фестивалей, участники Центра русской гармоники Александр Льговский, Владимир Винников и Алексей Пешехонов, а также вокально-инструментальный дуэт «Поющие сердца», семейный дуэт Галины и Николая Студенниковых.

Завершится концерт выступлением Стрелецкого русского народного хора.

КОГДА? ГДЕ?

15 января, в 11.00

Детская школа искусств (Орловский район, Поселок Стрелецкий)

ИСТОЧНИК KP.RU