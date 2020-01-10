Под Орлом откроют музей русской гармоники
В среду, 15 января, в поселке Стрелецкий (Орловский район) состоится торжественное открытие музея русской гармоники. Событие приурочат к 45-летию районной Детской школы искусств и Году народного творчества.
Экспонаты для нового музея подарил заслуженный артист России и руководитель Орловского центра русской гармоники Геннадий Калмыков. Всего на выставке можно будет увидеть 43 разновидности русских гармоней, баянов и аккордеонов.
В церемонии открытия музея и праздничной программе примут участие заслуженный деятель искусств России, композитор Евгений Дербенко, лауреаты Международных и Всероссийских фестивалей, участники Центра русской гармоники Александр Льговский, Владимир Винников и Алексей Пешехонов, а также вокально-инструментальный дуэт «Поющие сердца», семейный дуэт Галины и Николая Студенниковых.
Завершится концерт выступлением Стрелецкого русского народного хора.
КОГДА? ГДЕ?
15 января, в 11.00
Детская школа искусств (Орловский район, Поселок Стрелецкий)
ИСТОЧНИК KP.RU