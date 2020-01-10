Осужденные орловской колонии перевоплотились в героев сказки
Осужденные одной из орловских исправительных колоний перевоплотились в сказочных героев. В Шаховской колонии (ИК-3) состоялась премьера новогоднего спектакля "Золушка".
Работа над постановкой велась достаточно долго, во главе процесса - начальник отряда ИК-3 Юлия Худокормова, она же художественный руководитель. Были написаны тексты, отрепетированы сцены, созданы костюмы, декорации, поставлены танцы. Зрители сказкой прониклись.
- Вся группа осужденных, задействованных по сценарию в сказке, с огромным желанием работала над спектаклем. И получилось красиво – такой и должна быть «Золушка»! Она необыкновенная. И потому спектакль наполнен незабываемыми моментами и элементами! Сказка удалась, - поделилась Юлия Худокормова.
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ИСТОЧНИК KP.RU