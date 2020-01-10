Осужденные орловской колонии перевоплотились в героев сказки

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:17:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Осужденные одной из орловских исправительных колоний перевоплотились в сказочных героев. В Шаховской колонии (ИК-3) состоялась премьера новогоднего спектакля "Золушка".

Работа над постановкой велась достаточно долго, во главе процесса - начальник отряда ИК-3 Юлия Худокормова, она же художественный руководитель. Были написаны тексты, отрепетированы сцены, созданы костюмы, декорации, поставлены танцы. Зрители сказкой прониклись.

- Вся группа осужденных, задействованных по сценарию в сказке, с огромным желанием работала над спектаклем. И получилось красиво – такой и должна быть «Золушка»! Она необыкновенная. И потому спектакль наполнен незабываемыми моментами и элементами! Сказка удалась, - поделилась Юлия Худокормова.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU