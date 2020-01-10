Орловчанка, набросившаяся с кулаками на полицейских, заплатит штраф
Жительница Орла заплатит судебный штраф за нападение на полицейских. За размахивание кулаками женщина выложит 30 тысяч рублей.
Сам инцидент произошел еще в октябре минувшего года. Тогда сотрудники полиции приехали по вызову, чтобы уладить конфликт, участницей которого являлась орловчанка. По месту оказалось, что есть все основания составить протокол. Женщине полицейские предложили проехать в отделение, но делать этого не собиралась, попыталась сбежать. Сотрудники ее догнали, стали требовать пройти в служебную машину и все-такие проехать в отдел. Тогда буйная орловчанка ударила в лицо полицейскую. А уже в автомобиле ударила и другого сотрудника.
- В отношении данной гражданки СУ СК России по Орловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.318 УК РФ. В судебном заседании подозреваемая виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась. Кроме этого, она загладила причиненный в результате совершенного ею преступления вред путем принесения публичных извинений потерпевшим, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Уголовного наказания орловчанка избежала, отделавшись штрафом.
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ИСТОЧНИК KP.RU