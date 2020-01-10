Жители Орла поучаствуют в приготовлении гигантской шаурмы

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:46:03+03:00

Рекорд будет установлен на площади Ленина в субботу 11 января

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Новогодние мероприятия в Орле подходят к своему логическому завершению. Одно из них - гастрофестиваль - организаторы и горожане закроют в субботу 11 января установкой кулинарного рекорда.

Орловцев и гостей областной столицы приглашают на главную площадь, чтобы принять участие в приготовлении гигантской шаурмы. Угощение планирует выполнить длиной в целых пять метров.

- Готовое блюдо можно будет попробовать всем желающим. Присоединиться к захватывающему занятию можно будет в 14.00, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU