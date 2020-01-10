На расчистку Орла от снега вышла 41 уборочная машина

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:52:21+03:00

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Сегодня, 10 января, на улицы Орла вышла 41 уборочная машина: 15 КДМ, девять тракторов с щеткой, семь самосвалов, шесть тракторов с прицепом, две плужно-щеточные машины и два фронтальных погрузчика. Для очистки областного центра задействовали 99 человек.

По информации Спецавтобаза ночью город убирали 26 единиц техники. Отметим, в ближайшие выходные также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU