2020-01-10T10:52:21+03:00
Общество

На расчистку Орла от снега вышла 41 уборочная машина

Коммунальщики задействовали 99 сотрудников
Наталья Меркулова
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На уборку Орла от снега вышла 41 уборочная машинаНа уборку Орла от снега вышла 41 уборочная машинаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 10 января, на улицы Орла вышла 41 уборочная машина: 15 КДМ, девять тракторов с щеткой, семь самосвалов, шесть тракторов с прицепом, две плужно-щеточные машины и два фронтальных погрузчика. Для очистки областного центра задействовали 99 человек.

По информации Спецавтобаза ночью город убирали 26 единиц техники. Отметим, в ближайшие выходные также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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