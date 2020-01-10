Орловцы отпраздновали Рождество с размахом в Вятском Посаде
7 января в духовно-православном центре «Вятский Посад» отпраздновали Рождество Христово. Величайший после Пасхи церковный праздник начался Божественной литургией в главном храме комплекса – храме Сретения Господня.
В Вятском Посаде каждый желающий мог покататься на лошадяхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Затем на территории центра развернулись широкие Рождественские гуляния с выставкой-ярмаркой народного творчества, мастер-классами по лепке из глины, изготовлении различных игрушек и игре на старинных инструментах. Также каждый желающий мог покататься на лошадях, отведать полевой кухней, румяных свежевыпеченных блинов с горячим чаем из самовара.
Для малышей и взрослых прошли увлекательные мастер-классыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Радостную и веселую атмосферу в этот день поддерживали лучшие орловские коллективы, которые большой праздничный концерт и развлекательную программу с конкурсами и веселыми играми для малышей на свежем воздухе.
Какой праздник без пирогов и горячего чая из самовара!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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