В Орле на Комсомольской сгорели две иномарки
Сегодня ночью, 10 января, в Орле на стоянке в районе дома №202 на улице Комсомольской вспыхнул пожар. Горели две припаркованные иномарки.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы в 2:25.
В результате пожара в автомобиле «Дэу Нэксия» от огня пострадали задняя правая часть, лакокрасочное покрытие, выгорело заднее колесо. В «Ниссан Икстрейл» пострадал моторный отсек, лакокрасочное покрытие переднего левого крыла, капот, бампер и салон автомобиля, - пояснили в ведомстве.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и размер нанесенного ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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