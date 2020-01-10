10 Янв. 2020 2020-01-10T09:39:32+03:00

В Орле на Комсомольской сгорели две иномарки Фото: Архив "КП"

Пожар на стоянке вспыхнул сегодня поздно ночью

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Сегодня ночью, 10 января, в Орле на стоянке в районе дома №202 на улице Комсомольской вспыхнул пожар. Горели две припаркованные иномарки.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы в 2:25.

В результате пожара в автомобиле «Дэу Нэксия» от огня пострадали задняя правая часть, лакокрасочное покрытие, выгорело заднее колесо. В «Ниссан Икстрейл» пострадал моторный отсек, лакокрасочное покрытие переднего левого крыла, капот, бампер и салон автомобиля, - пояснили в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и размер нанесенного ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU