В Орле пройдет турнир по скоростному сбору сплит-карт России

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:22:38+03:00

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В Орле стартует отбор участников на турнир по скоростному сбору сплит-карт России «Знаю Россию! Знаю Орловщину!» среди СУЗов города. Им предстоит собрать воедино регионы нашей страны всего за 15 минут!

В техникумах, колледжах и училищах отборочные турниры начнутся уже 15 января и завершатся 17 февраля. Затем орловские студенты представят свои учебные заведения на большом финальном соревновании 18 февраля.

- Спилс-карта России – это учебно-игровое пособие по изучению административно-территориального устройства нашей страны, состоящее из 85 игровых элементов. Наша цель не просто заинтересовать молодежь, повысить ее знания, но и способствовать логическому мышлению и полезному досугу, - говорят организаторы.

Турнир пройдет в личном (15 минут) и командном зачете (30 минут).

Подробности проведения и участия в соревнованиях можно узнать по телефону 44-25-36 (Цент Молодежи «Полет»).

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ИСТОЧНИК KP.RU