В Орле пройдет благотворительный сбор вторсырья

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:46:34+03:00

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В ближайшую субботу, 11 января, экопроект "Второй шанс" организует благотворительный сбор вторсырья. Средства, полученные от его переработки, передадут на реабилитацию маленького Богдана Косынкина.

Каждый неравнодушный человек может принести в удобный для него пункт приема макулатуру (старые книги, газеты, картон), пластиковые бутылки (кроме бутылок от молока и растительного масла), крышки и ящики, алюминиевые банки, белые мешки от муки, сахара, картофеля и использованные батарейки.

- Возможно для кого-то это бред и мелочь, а для Богдана шанс попасть на реабилитацию. Огромная просьба: не выкидывайте то, что может принести хотя бы крохотную пользу! Давайте вместе делать мир чище, а деток счастливее, - говорит Елена Пчелкина, участник волонтерского экологического движения «Второй шанс».

Сбор будет проходить во всех районах города. В Северном районе прием будет идти на Раздольной, 68 (с 11.00 до 12.00), в Заводской район на Комсомольской, 261А (с 12.30 до 13.30) и возле памятника Лескову (с 13.00 до 14.00) и в Советском - улица Гуртьева,14 (с 11.30 до12.30).

Также принести вторсырье с 11 до 12 часов можно будет в микрорайоне «Болховский» микрорайон на улице Графа Киселева,3, с 11.30 до 12.30 в микрорайоне Наугорский (Приборостроительная, 45), с 11.45- 12.45 на Веселой слободе (ул Генерала Родина,52), с 12.00 до 13.00 в микрорайоне «Зареченский» (Емлютина,12), с 12.45 до 13.45 в Лужках (ул 6 Орловской дивизии, 11Б) и с 13.00-14.00 на Выгонке (переулок Южный, возле Пятерочки).

ИСТОЧНИК KP.RU