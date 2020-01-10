2020-01-10T07:57:18+03:00
Общество

В Орловской области без вести пропала 43-летняя женщина

Жительница Верховья вышла из дома и не вернулась
Наталья Меркулова
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В Орловской области ищут пропавшую 43-летнюю жительницу ВерховьяВ Орловской области ищут пропавшую 43-летнюю жительницу Верховья
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В Орловской области без вести пропала 43-летняя женщина. Жительница поселка Верховье, Елена Николаевна Муратова, вышла из дома 7 января и не вернулась. До сих пор найти ее не удалось.

Среди особых примет пропавшей женщины – темно-русые волосы, короткая стрижка, нормальное телосложение и послеоперационный шрам справа в области подреберья.

Елена Муратова была одета в болоньевую куртку коричневого цвета, белую футболку, синие спортивные штаны, коричневые ботинки и синий шарф.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, или видел ее просьба сообщить в полицию по телефону 02 или 102 (с мобильного) или в Дежурную часть поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей-Орел» - 8 (4862) 22-23-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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