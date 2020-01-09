Два иностранца пытались сбыть героин в Орле

9 Янв. 2020 2020-01-09T20:14:04+03:00

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В Орле сотрудники полиции поймали двоих иностранцев, пытавшихся сбыть наркотики. У драгдилеров полицейские изъяли героин.

Попытку сбыта запрещенного вещества пресекли сотрудники регуправления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Инцидент произошел в середине декабря.

- У молодых людей полицейские обнаружили и изъяли вещество, предположительно наркотическое. Иностранцы пытались сбыть его бесконтактным способом путем помещения в тайники закладок для розничных потребителей. Согласно проведенному исследованию, у одного из злоумышленников полицейские изъяли порядка 10,5, а у второго - более 12 граммов героина, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На молодых людей завели уголовное дело, они арестованы. В рамках расследования выяснилось, что иностранцы причастны и к другим фактам сбыта наркотиков на территории Орла посредством закладок. Сейчас расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU