2020-01-09T20:06:48+03:00
Звезды

В центре Орла пройдет соловьиное "диско-пати" гуляние

Череда новогодних праздничных событий в регионе еще не окончена
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Длинные новогодние каникулы окончились, но череда праздничных событий еще продолжается в Орле. В пятницу, 10 января, горожан и гостей областной столицы приглашают на соловьиное "Диско-пати" гуляние.

- Мероприятие завершит марафон «Новогодняя задоринка». Теперь каждый желающий в костюме снеговика или снежинки присоединится к новогодним гуляньям на площади Ленина и погрузиться в атмосферу активных зимних забав и новогодних конкурсов. Начало — в 15.00, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Также 10 числа состоится интерактивная программа "Рождественский вертеп". В нее войдут хороводы, игры, творческие конкурсы, малышей порадуют Дед Мороз и Снегурочка, выступит ансамбль "Славица", а также фольклорный ансамбль "Светозары".

Праздник начнется в 18.00 на площади Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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