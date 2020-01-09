В центре Орла пройдет соловьиное "диско-пати" гуляние
Длинные новогодние каникулы окончились, но череда праздничных событий еще продолжается в Орле. В пятницу, 10 января, горожан и гостей областной столицы приглашают на соловьиное "Диско-пати" гуляние.
- Мероприятие завершит марафон «Новогодняя задоринка». Теперь каждый желающий в костюме снеговика или снежинки присоединится к новогодним гуляньям на площади Ленина и погрузиться в атмосферу активных зимних забав и новогодних конкурсов. Начало — в 15.00, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.
Также 10 числа состоится интерактивная программа "Рождественский вертеп". В нее войдут хороводы, игры, творческие конкурсы, малышей порадуют Дед Мороз и Снегурочка, выступит ансамбль "Славица", а также фольклорный ансамбль "Светозары".
Праздник начнется в 18.00 на площади Ленина.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новый год-2020 в Орловской области»