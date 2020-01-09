В центре Орла пройдет соловьиное "диско-пати" гуляние

9 Янв. 2020 2020-01-09T20:06:48+03:00

Череда новогодних праздничных событий в регионе еще не окончена

Изменить размер текста: A A

Длинные новогодние каникулы окончились, но череда праздничных событий еще продолжается в Орле. В пятницу, 10 января, горожан и гостей областной столицы приглашают на соловьиное "Диско-пати" гуляние.

- Мероприятие завершит марафон «Новогодняя задоринка». Теперь каждый желающий в костюме снеговика или снежинки присоединится к новогодним гуляньям на площади Ленина и погрузиться в атмосферу активных зимних забав и новогодних конкурсов. Начало — в 15.00, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Также 10 числа состоится интерактивная программа "Рождественский вертеп". В нее войдут хороводы, игры, творческие конкурсы, малышей порадуют Дед Мороз и Снегурочка, выступит ансамбль "Славица", а также фольклорный ансамбль "Светозары".

Праздник начнется в 18.00 на площади Ленина.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU