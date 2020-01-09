2020-01-09T15:17:26+03:00
Звезды

Орловцев приглашают на вечер бардовской песни

Гостей филармонии ждет авторская поэзия, музыка под гитару и живое общение
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают на вечер бардовской песниОрловцев приглашают на вечер бардовской песни
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На грядущих выходных орловцев ждет вечер бардовской песни «Мы научимся жить…». На сцене областной филармонии пройдет юбилейный творческий вечер автора-исполнителя Елены Гомоновой и поэта Алексея Шорохова.

Зрителей ждет исполнение песен и романсов под гитару и рояль, чтение стихотворений и живое общение с выступающими.

Справки по телефонам: 76-45-83 или 76-46-60.

ЗНАЙ!

Елена Гомонова - член Московского отделения Союза литераторов России, члена редколлегии всероссийского журнала «Музыкальный руководитель».

Алексей Шорохов - поэт, публицист, секретаря Правления Союза писателей, арт-критик, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки», лауреата литературных премий.

КОГДА? ГДЕ?

12 января, 17:00

Зал областной филармонии (ул. Ленина, 23)

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по телефону: (4862) 43-39-39

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ИСТОЧНИК KP.RU

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