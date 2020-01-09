Орловцев приглашают на вечер бардовской песни
На грядущих выходных орловцев ждет вечер бардовской песни «Мы научимся жить…». На сцене областной филармонии пройдет юбилейный творческий вечер автора-исполнителя Елены Гомоновой и поэта Алексея Шорохова.
Зрителей ждет исполнение песен и романсов под гитару и рояль, чтение стихотворений и живое общение с выступающими.
Справки по телефонам: 76-45-83 или 76-46-60.
ЗНАЙ!
Елена Гомонова - член Московского отделения Союза литераторов России, члена редколлегии всероссийского журнала «Музыкальный руководитель».
Алексей Шорохов - поэт, публицист, секретаря Правления Союза писателей, арт-критик, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки», лауреата литературных премий.
КОГДА? ГДЕ?
12 января, 17:00
Зал областной филармонии (ул. Ленина, 23)
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ИСТОЧНИК KP.RU