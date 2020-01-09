Дракой с летальным исходом обернулась попойка в общежитии Мценска

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:11:01+03:00

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В городе Мценске Орловской области посиделки за бутылкой горячительного обернулись дракой с летальным исходом. 33-летний местный житель до смерти забил своего товарища.

Все случилось в одном из общежитий районного центра. В комнате было обнаружено бездыханное тело мужчины с явными следами насильственной смерти. Следком возбудил уголовное дело, начался розыск подозреваемого. Его удалось установить и задержать. Как оказалось, к смерти местного жителя причастен другой ранее судимый амчанин. 5 января мужчины коротали время, употребляя спиртное, в какой-то момент поссорились. Оппонент стал избивать своего собутыльника, от травм тот скончался.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятнее всего, подозреваемого заключат под стражу в ближайшее время. Следователи продолжают устанавливать все детали случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU