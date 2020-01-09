Орловец, которому не продали алкоголь, устроил погром в магазине

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:27:14+03:00

Прежде чем дебошира поймали, тот успел обматерить персонал и разбить двери супермаркета

Изменить размер текста: A A

В Орле мужчина разнес магазин и обматерил продавцов. Горожанин устроил дебош из-за отказа персонала торговой точки продать ему спиртное.

Инцидент произошел в Северном районе города. В один из супермаркета на Московском шоссе заглянул покупатель в поисках спиртного, однако время уже не позволяло отпустить мужчине заветное горячительное. 35-летнего орловца отрицательный ответ персонала магазина не устроил. Он обложил матом продавцов и других покупателей, а в знак протеста разбил входную дверь. Сотрудники торговой точки вызвали подмогу, однако буйный мужчина успел скрыться.

Силовики стали искать дебошира и через какое-то время им удалось его задержать.

- Как выяснилось, после разбитой двери продуктового магазина, мужчина продолжил нарушать общественный порядок и требовал продать алкогольную продукцию еще в нескольких торговых точках, получив везде законный отказ. Росгвардейцы передали хулигана полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказала корреспонденту "Комсомолки" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU