В Орле из-за столкновения машрутки с «Мицубиси» пострадали два ребенка
Во вторник, 7 января, в Орле из-за столкновения машрутки с «Мицубиси Лансер» пострадали два ребенка.
Происшествие случилось около семи часов вечера на Кромском шоссе. Автобус «ГАЗ» поворачивал в районе торгового центра «Линия» и не уступил дорогу иномарке. Последняя ехала во встречном направлении прямо.
- В результате ДТП пассажирки «Мицубиси», девочки 10-ти и 6-ти лет, получили телесные повреждения, однако госпитализация им не потребовалась, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU