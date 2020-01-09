9 Янв. 2020 2020-01-09T14:28:34+03:00

В Орле из-за столкновения машрутки с «Мицубиси» пострадали два ребенка. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Водитель автобуса нарушил ПДД и не уступил дорогу иномарке

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Во вторник, 7 января, в Орле из-за столкновения машрутки с «Мицубиси Лансер» пострадали два ребенка.

Происшествие случилось около семи часов вечера на Кромском шоссе. Автобус «ГАЗ» поворачивал в районе торгового центра «Линия» и не уступил дорогу иномарке. Последняя ехала во встречном направлении прямо.

- В результате ДТП пассажирки «Мицубиси», девочки 10-ти и 6-ти лет, получили телесные повреждения, однако госпитализация им не потребовалась, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU