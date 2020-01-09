В орловском поселке водитель на "Ладе" протаранил железный столб
В Орловской области водитель на "Ладе" протаранил металлический столб. Мужчина и двое пассажиров автомобиля получили травмы.
Авария случилась ранним утром 5 января. В начале шестого часа сорокалетний водитель за рулем отечественной легковушки ехал по поселку Залегощь. В районе дома №21 по улице Горького районного центра он не справился со своей машиной, та врезалась в опору ворот. Удар был неслабый, легковушка получила значительные повреждения. Не удалось избежать травм и "экипажу" "Лады".
- В результате ДТП водитель и пассажиры (25-летний и 37-летний мужчины) получили травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные с 1 по 8 января на территории Орловской области зарегистрировано 73 ДТП, среди которых 15 ДТП с пострадавшими.
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ИСТОЧНИК KP.RU