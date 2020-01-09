В Орле пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры
Во вторник, 7 января, в Орле в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Комсомольской вспыхнул пожар. Происшествие случилось около часа ночи.
Прибывшие на место пожарные спасли 78-летнюю женщину. После того, как ее вызволили из горящей квартиры, заполненной дымом, она была срочно госпитализирована в областную клиническую больницу.
- В результате пожара в квартире на четвертом этаже на кухне мебель получила термические повреждения, потолок и стены кухни, а также коридор закопчены. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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