2020-01-09T12:41:38+03:00
Происшествия

В Орловской области из-за неисправной электропроводки едва не пострадали дети

Малышей удалось вывести из горящего дома до прибытия пожарных
Наталья Меркулова
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В Орловской области из-за неисправной электропроводки едва не пострадали детиВ Орловской области из-за неисправной электропроводки едва не пострадали детиФото: Архив "КП"
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Во вторник, 7 января, в Орловской области из-за неисправной электропроводки едва не пострадали дети. Пожар вспыхнул около семи часов утра в одном из частных жилых домов в селе Троицкое Ливенского района.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, до прибытия пожарных жилец дома успел спасти двоих детей.

- В результате пожара помещения жилого дома получили термические повреждения на площади 60 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Сейчас устанавливается размер ущерба. Пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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