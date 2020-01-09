В Орловской области из-за неисправной электропроводки едва не пострадали дети
Во вторник, 7 января, в Орловской области из-за неисправной электропроводки едва не пострадали дети. Пожар вспыхнул около семи часов утра в одном из частных жилых домов в селе Троицкое Ливенского района.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, до прибытия пожарных жилец дома успел спасти двоих детей.
- В результате пожара помещения жилого дома получили термические повреждения на площади 60 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Сейчас устанавливается размер ущерба. Пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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