В Орле выберут лучшего работника культуры

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:18:13+03:00

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В областном центре стартует ежегодный городской конкурс «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов Орла». Заявить о себе могут профессионалы, имеющие стаж работы не менее трех лет.

В роли жюри выступит руководство управления культуры городской администрации. Среди главных критериев отбора - достижения воспитанников конкурсанта, творческая активность, личные победы, наличие авторских проектов, выступления на конференциях, форумах.

- Заявки на участие будут принимать с 10 января по 10 марта, а уже 25 марта победители и призеры получат свои почетные награды и премии, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Свое портфолио и заявку необходимо подать по адресу: ул. Пролетарская гора, 1, кабинет №517 (управление культуры администрации Орла).

Подробности можно уточнить по телефону: 76-47-54. Форма заявки и официальное положение о конкурсе размещены на официальном сайте мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU