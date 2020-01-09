В Орле выберут лучшего работника культуры
В областном центре стартует ежегодный городской конкурс «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов Орла». Заявить о себе могут профессионалы, имеющие стаж работы не менее трех лет.
В роли жюри выступит руководство управления культуры городской администрации. Среди главных критериев отбора - достижения воспитанников конкурсанта, творческая активность, личные победы, наличие авторских проектов, выступления на конференциях, форумах.
- Заявки на участие будут принимать с 10 января по 10 марта, а уже 25 марта победители и призеры получат свои почетные награды и премии, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
Свое портфолио и заявку необходимо подать по адресу: ул. Пролетарская гора, 1, кабинет №517 (управление культуры администрации Орла).
Подробности можно уточнить по телефону: 76-47-54. Форма заявки и официальное положение о конкурсе размещены на официальном сайте мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU