Под Орлом «Мазда» влетела в «ЗИЛ»
Вчера вечером, 8 января, в Орловском районе произошло ДТП с участием отечественного грузовика и автомобиля «Мазда 3». Инцидент случился на автодороге М-2 "Крым" в районе 350 км.
Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, иномарка под управлением 27-летнего водителя ехала со стороны Орла и около деревни Ивановское в 17:50 буквально «влетела» в двигавшийся впереди в попутном направлении «ЗИЛ-131». Вызволять пассажиров и водителя легковушки пришлось пожарным пожарно-спасательной части №2.
-В результате ДТП телесные повреждения получили водитель Мазда 3 и два его пассажира, мужчины 21-го и 24 лет, - пояснили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU