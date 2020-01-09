2020-01-09T11:55:13+03:00
Происшествия

Под Орлом «Мазда» влетела в «ЗИЛ»

В ДТП пострадали несколько человек
Наталья Меркулова
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Под Орлом «Мазда» влетела в «ЗИЛ». Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиПод Орлом «Мазда» влетела в «ЗИЛ». Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера вечером, 8 января, в Орловском районе произошло ДТП с участием отечественного грузовика и автомобиля «Мазда 3». Инцидент случился на автодороге М-2 "Крым" в районе 350 км.

Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, иномарка под управлением 27-летнего водителя ехала со стороны Орла и около деревни Ивановское в 17:50 буквально «влетела» в двигавшийся впереди в попутном направлении «ЗИЛ-131». Вызволять пассажиров и водителя легковушки пришлось пожарным пожарно-спасательной части №2.

-В результате ДТП телесные повреждения получили водитель Мазда 3 и два его пассажира, мужчины 21-го и 24 лет, - пояснили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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