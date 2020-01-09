В Орле мужчину сбил мусоровоз

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:49:33+03:00

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В Госавтоинспекции Орловской области рассказали о дорожно-транспортных происшествиях, случившихся в регионе за праздничные дни с 1 по 8 января. В это время сотрудники полиции зарегистрировали 73 ДТП, из них 15 - с пострадавшими.

Так, утром 1 января мужчину сбил мусоровоз. Около половины девятого утра 44-летний водитель спецмашины сдавал задом по прилегающей территории у дома №73 на улице Гагарина, он не заметил 32-летнего пешехода.

- Водитель допустил наезд на пешехода - мужчину. При ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU