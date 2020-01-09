Полсотни пьяных водителей поймали полицейские на дорогах Орловщины в праздники

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:03:51+03:00

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За прошедшие праздничные выходные сотрудники полиции в рейдах поймали на дорогах Орловской области более полусотни пьяных водителей. Нарушителям грозит наказание по закону.

Печальную статистику о любителях сесть за руль подшофе привели в региональном Управлении Госавтоинспекции.

- В период с 1 по 7 января сотрудниками ГИБДД в ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено порядка 51 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 6 из них повторно (по ст. 264.1 УК РФ), 19 отказались от прохождения освидетельствования при наличии признаков опьянения и еще у 26 водителей, при прохождении освидетельствования, подтвердилось алкогольное опьянение, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Теперь лихачам придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и на время расстаться со своим водительским удостоверением. Ну а тем, кто пьяным сел за руль повторно, и вовсе грозит уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU