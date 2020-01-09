Новогодняя карусель на главной площади Орла вызвала ажиотаж
Новогодняя карусель, установленная в этом году на главной площади Орла, вызвала ажиотаж среди жителей и гостей областной столицы. С момента установки и до Рождества на ней прокатилось больше 19 тысяч человек.
Предварительные итоги новогодних праздников подвел советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев на своей страничке в телеграм. Он рассказал и о том, сколько жителей покатались на катке под открытым небом, также установленном на главной площади облцентра.
- С 27 декабря по 6 января через каток прошло 7 тысяч 608 человек! Со своими коньками 5 тысяч 72 человека, а остальные воспользовались услугами проката, - написал советник главы региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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